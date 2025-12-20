ИЗПРАТИ НОВИНА
Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собствеността на болница "Селена"
Автор: Диана Бикова 18:23Коментари (0)558
©
Водят се спорове за собствеността на болница "Селена", но това е предмет, различен от настоящото наказателно производство. Това заяви пред Plovdiv24.bg Пламен Пантов, заместник районен прокурор по отношение на делото срещу собственика на лечебното заведение Николай Йорданов. Той е обвинен, че е взел неправомерно над 3,2 млн. лева от касата в кабинета на бившия вече управител д-р Ангел Ставрев.

Според тезата на прокуратурата са отнети чужди пари, намерени в касата на пострадалия. Има представени документи по делото, че тези средства са негови лични или поне значителна част от тях.

"Разследването е в активна фаза, тепърва ще се изяснява и казусът за предприетите действия от собственика, разпореждания със суми от банковите средства. Има доказателства, че въздейства на свидетели, но не беше възприет аргументът, че той може да попречи за събирането на доказателства занапред", коментира прокурорът.



Още по темата: общо новини по темата: 11
20.12.2025 Срещу гаранция от 100 000 лева собственикът на болница "Селена" излиза на свобода
20.12.2025 Николай Йорданов: С каквито и средства да ме мъчат, няма да ми вземат
болницата
20.12.2025 Николай Йорданов: Това са парите на болница "Селена", не на Ставрев
20.12.2025 Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
19.12.2025 Прокуратурата изнесе скандална информация за откраднатите милиони в
"Селена"
18.12.2025 Прокуратурата в Пловдив: Има задържан за крупната кражба в болница "Селена"
