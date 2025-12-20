ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собствеността на болница "Селена"
Според тезата на прокуратурата са отнети чужди пари, намерени в касата на пострадалия. Има представени документи по делото, че тези средства са негови лични или поне значителна част от тях.
"Разследването е в активна фаза, тепърва ще се изяснява и казусът за предприетите действия от собственика, разпореждания със суми от банковите средства. Има доказателства, че въздейства на свидетели, но не беше възприет аргументът, че той може да попречи за събирането на доказателства занапред", коментира прокурорът.
