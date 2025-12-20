© Водят се спорове за собствеността на болница "Селена", но това е предмет, различен от настоящото наказателно производство. Това заяви пред Plovdiv24.bg Пламен Пантов, заместник районен прокурор по отношение на делото срещу собственика на лечебното заведение Николай Йорданов. Той е обвинен, че е взел неправомерно над 3,2 млн. лева от касата в кабинета на бившия вече управител д-р Ангел Ставрев.



Според тезата на прокуратурата са отнети чужди пари, намерени в касата на пострадалия. Има представени документи по делото, че тези средства са негови лични или поне значителна част от тях.



"Разследването е в активна фаза, тепърва ще се изяснява и казусът за предприетите действия от собственика, разпореждания със суми от банковите средства. Има доказателства, че въздейства на свидетели, но не беше възприет аргументът, че той може да попречи за събирането на доказателства занапред", коментира прокурорът.



