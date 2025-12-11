© Plovdiv24.bg виж галерията Около 20:40 ч., по време на съпровода на мирното шествие от площад "Съединение“ към територията на Международния панаир, полицейски служители забелязали участник в събитието да възпламенява пиротехническо изделие.



Мъжът е на 35 години и е с криминалистични регистрации и предишни присъди. Той е задържан за срок от 24 часа в Четвърто районно управление. От запалената бомбичка няма пострадали хора.



След докладване на случая в Районна прокуратура – Пловдив, срещу извършителя е образувано досъдебно производство.



