|Задържаха мъж, пуснал бомбичка на протеста в Пловдив
Мъжът е на 35 години и е с криминалистични регистрации и предишни присъди. Той е задържан за срок от 24 часа в Четвърто районно управление. От запалената бомбичка няма пострадали хора.
След докладване на случая в Районна прокуратура – Пловдив, срещу извършителя е образувано досъдебно производство.
