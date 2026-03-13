Сподели close
Водачът на колата, която по незнайни причини се озова на пешеходната алея до Римския стадион в Пловдив, най-вероятно се е заблудил. 

Около 14,30 ч. вчера лек автомобил със софийска регистрация шокира пловдивчани с появата си в забранената зона. Снимки от куриозната случка бързо добиха популярност в мрежата и основният въпрос беше откъде е минала колата.

"Най-вероятно е проникнал от пресечката при Художествената галерия, където има строеж и влизат автомобили и оттам се е подлъгал. Не го е направил нарочно, няма нагло поведение" - коментира за Plovdiv24.bg шефът на "Общинска охрана"  Димитър Палашев.

В периметъра на Римския стадион с археологията има монтирани видеокамери. На тях се вижда как автомобилът нарушител после е тръгнал към Кукления театър. Записите са свалени и предадени на Пътна полиция.