Шофьор се озова с колата си на Римския стадион в Пловдив
Шофьор на лек автомобил, по абсолютно неведоми пътища, се озова с колата си на площад "Римски стадион" буквално на метър от Джумая джамия. Снимките на нарушителя вече циркулират в социалните мрежи.
Посоката на движение на возилото е от джамията към т.нар. Малка главна. Другият интересен въпрос, който изниква, е откъде точно ще излезе, за да се озове на "нормален" път.
