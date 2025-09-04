ИЗПРАТИ НОВИНА
За сцените и артистите по "Иван Вазов" тези дни слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:46Коментари (0)280
© Фейсбук
През следващите дни град Пловдив, както винаги, ще бъде сцена. Събития ще се случват на различни емблематични места. 

От днес Station Street Festival се разполага по ул. "Иван Вазов", с няколко сцени. Навлизайки в улицата, по която движението на автомобили е спряно, ще можете да се насладите на различни музикални изпълнения и още много други забавления. Какви точно са те, ще ни разкаже един от организаторите на фестивала – Симеон Илиев.

В Стария град също ще е доста интересно, тъй като там, от 15 септември започват Празниците на Стария град. Ще бъде любопитно да разберем какво точно ще се случва там, затова днес сме поканили Александра Дарбоклиева,  от ОИ"Старинен Пловдив", която да ни каже.  

В Капана също става горещо от ритми и чувствени изпълнения на родни банди и артисти. За програмата там ще ни разкаже стажант-репортерът ни Роси Чинова.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.


