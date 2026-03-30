Автор: Цвети Тончева 13:55 / 30.03.2026

Драматичен театър Пловдив представи проекта си за обновяване на Музея на театъра и новата визуална идентичност на самия институт.



Новата визия стъпва върху най-съществените елементи на театъра – актьора, словото и връзката с публиката – и ги извежда в актуален контекст.



Чрез новите интерактивни решения в музейното пространство посетителите ще могат да преживеят театъра като среща, диалог и лично изживяване.



Днес ще ви представим основните акценти на проекта и идеите за развитие на музея като съвременно културно пространство.



Ще чуем директора на театъра Сюзанна Арутюнан - Василевска и още от хората, благодарение на които идеята се случва.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.