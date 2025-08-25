За изкуството на иконописеца слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Българско иконографско сдружение провежда иконографски събор и годишна изложба от днес - 25.08 .2025 г. до 30.08.2025 г. в Бачковския манастир "Успение на Пресвета Богородица". Иконната изложба на Сдружението ще бъде открита утреq от 13 часа, от игумена на Бачковския манастир епископ Сионий. В програмата на събора са включени още много интересни събития – богослужения, лекции и демонстрации.



За всичко това и за изкуството на иконописеца ще си поговорим днес с Елена Дигбоюшка, председател на Българско иконографско сдружение. Ще я питаме още защо иконите, като творения на изкуството, така често остават непокътнати от природните стихии.



Ще разберем още кои са новите културни пътешествия, включени в "Духовни маршрути в Пловдив" през септември, от Цветелина Димитрова, управител на издателство "Летера".



Ще има и още интересни новини в края на предаването ни.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.