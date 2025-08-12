За границите, които ни освобождават, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Днес ще поговорим за границите, които ни освобождават. Според експерти, доброто психично функциониране зависи от уважението към собствените и чуждите граници; а липсата на такива води до прегаряне и емоционално изтощение.



Умеем ли да казваме "не“ и ако не умеем, до какви последствия води това за нас и околните.



За всичко това ще разговаряме с Рая Чаушева, психолог, психотерапевт и бизнес коуч, която има какво да каже на хората, които не умеят да поставят граници.



Ще разберем още как отбелязват днес Международния ден на младежта в Младежки център Пловдив. Ще ни го каже Еда Хайрула – работник в центъра.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.



