|За доброволчeската програма на Фондация "Пловдив 2019" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Всеки би могъл да участва в подобна програма при подготовката и организирането на културни събития, фестивали и социални проекти, които са част от програмата на Европейската столица на културата, стига да има желание. Но какво още трябва да знае?
В предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" днес ще си говорим за всичко за това, с помощта на Франц Кадири, координатор "Доброволци и регионални връзки“ към Фондация "Пловдив 2019".
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz.
Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
Пробивът под Централна гара поскъпна с 10 милиона
11:38 / 23.09.2025
"Кукленско шосе" е готово
10:25 / 23.09.2025
Гъст дим и миризма на изгоряло обгази "Южен" и "Западен"!
10:11 / 23.09.2025
ПП–ДБ: Продължават да падат клони от дървета в Пловдив, а общинск...
09:18 / 23.09.2025
Показаха за първи път проекта за новата детска градина в западнат...
08:40 / 23.09.2025
Неприятно започна новата работна седмица в Пловдив
08:26 / 23.09.2025
