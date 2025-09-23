За доброволчeската програма на Фондация "Пловдив 2019" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Инициативата "Европейска столица на културата 2019" нямаше да бъде така успешна без доброволчeската програма на Фондация "Пловдив 2019", която даде възможност за включване на гражданите, без значение на пол, възраст, опит, социална и етническа принадлежност. Над 1500 доброволци се включиха в откриващото събитие през 2019 година и това остана едно незабравимо преживяване за тях. Всички доброволци, между които и много чужденци, дошли по някакъв повод за по-дълго време в Пловдив, бяха водени от желанието да дадат нещо от себе си за този град и да творят добро. И им се получи. Беше прекрасно!



Всеки би могъл да участва в подобна програма при подготовката и организирането на културни събития, фестивали и социални проекти, които са част от програмата на Европейската столица на културата, стига да има желание. Но какво още трябва да знае?



В предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" днес ще си говорим за всичко за това, с помощта на Франц Кадири, координатор "Доброволци и регионални връзки“ към Фондация "Пловдив 2019".



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz.



Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.