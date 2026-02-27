Костадин Димитров са монтирани пилони и знамена на читалища, здравни и социални заведения, спортни зали и общински предприятия в града. Националният флаг на България вече се вее на фасадите на сградите на общински институции по повод Националния празник на Република България.
Освен това в навечерието на празника 90 български трикольора бяха дарени на шестте районни администрации в Пловдив от Георги Маринчешки и Ивайло Недялков от сдружение "Достойнство и чест“.
В присъствието на кмета Костадин Димитров те бяха връчени на кметовете на районите "Южен“ и "Източен“ – Атанас Кунчев и Емил Русинов, както и на заместник-кметове и представители на районните администрации на церемония в заседателната зала на Община Пловдив. Знамената са закупени от ОП "Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ и ще бъдат разпределени по училищата във всеки район.
"Трети март е дата, която ни обединява и ни напомня за силата на българския дух. С поставянето на националния флаг изразяваме уважение към историята си и увереност в бъдещето ни“, заяви кметът Костадин Димитров.
Той изрази искрената си благодарност за направеното дарение и подчерта значимостта на националния флаг на България като символ на единство, достойнство и родолюбие.
"На националния ни празник българското знаме трябва да се развява гордо на всички обществени сгради“, посочи Георги Маринчешки. Той припомни, че инициативата се провежда за втора поредна година.
