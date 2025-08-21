ИЗПРАТИ НОВИНА
За 21-ия Есенен салон на изкуствата слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 10:37
© Фейсбук
21-ият Есенен салон на изкуствата в Пловдив ще бъде открит традиционно на 1 септември. Това е най-големият културен формат в града, който обединява в себе си събития от всички жанрове. Събитията продължават и през месец октомври. Организатор е община Пловдив, заедно с многобройни партньори.

21-то издание на Салона започва с "Музикария“- един рядък проект на виртуозния акордеонист Калоян Куманов и Национални есенни, които за първа година от дълго време насам, са с нов куратор - Весела Ножарова.

Весела Ножарова ще бъде гост на предаването ни днес, за да ни разкаже повече за това, което предстои - за метафората, върху която се простира концепцията на нейния кураторски проект "Частица от река“ и за живоносния извор на тази река, която не може да пресъхне. 

Калоян Куманов пък ще ни припомни какво можем да видим на концерта "Музикария“, който организира той за откриването на Есенния салон на изкуствата на 1 септември.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.


