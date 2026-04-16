Днес дворът на СУ "Св. Климент Охридски“ се превърна в център на българо-японското приятелство. Приключи втората тържествена церемония по отбелязване на празника Ханами, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Специален гост бе посланикът на Япония

Имахме честта да посрещнем Н. Пр. Чикахиса Суми, Посланик на Япония, който сподели с нас радостта от настъпването на пролетта, уточниха от училището. Празникът бе отбелязан и с тържествен водосвет, отслужен от отец Николай от Пловдивската Света Митрополия.

Засадихме нови вишни "Сакура“, символ на красотата и обновлението, които ще напомнят на поколения ученици за днешния специален ден. Нашите малки артисти от 1-ви до 4-ти клас от вокалната група на Толя Райчинова-Ташева и учениците на Елена Филипова ни развълнуваха със своите музикални поздрави и рецитали.

Току-що приключи и вълнуващият майсторски клас по калиграфия. С помощта на Японския културен център "Кокоро“, нашите възпитаници успяха да се докоснат до древното изкуство на японското писмо и да демонстрират своите езикови компетентности.

Изказваме специална благодарност на инициаторите и дарителите, които направиха всичко това възможно, доц. д-р Атанас Владиков, чиято визия за градината "Аригато“ днес е реалност и г-н Микеле Санторелли, чиято подкрепа за обновяването на училището и изграждането на градината е безценна.

Гордеем се, че сме първото училище в Пловдивска област, което гради такъв мост между културите, завършиха от школото.