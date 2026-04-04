Пенсионерка от Пловдив взе фатално решение и почина, научи Plovdiv24.bg. Инцидентът е станал снощи в 151-ви блок в жилищен район "Тракия" в града под тепетата.

"Възрастна жена, на около 80 години, е скочила от единия от етажите. Констатирана е смъртта й, няма данни за насилие", съобщиха за читателите на сайта ни от пресцентъра на Областната дирекция на министерството на вътрешните работи в Пловдив.

Екипът на Plovdiv24.bg изказва искрените си съболезнования на близките и роднините на жената. Нека почива в мир!