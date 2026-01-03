ИЗПРАТИ НОВИНА
Възможно ли е градският транспорт в Пловдив да стане безплатен?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:38Коментари (0)270
© Plovdiv24.bg
Пловдив е сред най-красивите и оживени градове в България, но през последните години се сблъсква с нарастващи проблеми, свързани със задръстванията, замърсяването на въздуха и острия недостиг на места за паркиране. Основен фактор за това е прекомерното използване на лични автомобили, което натоварва както инфраструктурата, така и градската среда. В тази връзка читател на PLovdiv24.bg предлага утопично решение за града ни:

"В края на 2025 г. градът вече получи ясен и положителен пример за възможно решение. На 31 декември и 1 януари градският транспорт в Пловдив беше безплатен, а ефектът бе видим.

Този успешен тест повдига логичния въпрос: защо мярката да остава само символична и ограничена до няколко дни в годината? Защо да не започне да се обсъжда идеята градският транспорт в Пловдив да стане постоянно безплатен като дългосрочна политика.

Големи европейски градове като Белград, Монпелие и Талин автобусният градски транспорт е безплатен.

Ползите от подобна стъпка са многопластови. Очаква се значително намаляване на автомобилния трафик, което пряко ще доведе до по-чист въздух и по-здравословна градска среда. По-малкото автомобили означават и по-ниски нива на шум, по-малко задръствания и по-добра мобилност в целия град.

Безплатният градски транспорт би бил и силен социален инструмент – по-достъпен за ученици, работещи, възрастни хора и домакинства с по-ниски доходи. В същото време той насърчава устойчив и модерен начин на придвижване, който е в синхрон с европейските практики и екологичните цели.

Експертите и гражданите са единодушни в едно: ако градският транспорт е бърз, редовен, надежден и безплатен, много пловдивчани с готовност биха "слезли от колите“. Хората са склонни да променят поведението си, когато получат реална, а не формална алтернатива.

В този контекст все по-настоятелен става призивът към Община Пловдив да разгледа сериозно възможността за въвеждане на постоянен безплатен градски транспорт и да инициира широк обществен дебат. Подобна мярка може да се превърне в дългосрочна инвестиция в здравето на гражданите, опазването на околната среда и цялостното качество на живот в града", допълва той.

Колкото и да има логика предложението на пловдивчанина градският транспорт в Пловдив е много трудно да стане безплатен, защото голяма част от финансирането му идва от продажбата на билети и карти. Градският транспорт в Пловдив се обслужва основно от частни оператори, които работят по договори с общината

Ако билетите отпаднат, общината ще трябва да осигури десетки милиони лева годишно, за да покрие разходите за превоз, гориво, шофьори и поддръжка. Освен това голяма част от автобусите се управляват от частни фирми, които работят по договори, базирани на приходи от пътници, и промяна на модела би изисквала нови договори и допълнителни компенсации.

Затова на практика пълното премахване на билетите е трудно осъществимо без сериозни финансови и организационни промени.


