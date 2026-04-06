Министърът на вътрешните работи Емил Дечев съобщи в Пловдив подробности за отнемането на свидетелството за правоуправление на Явор Божанков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Явор Божанков е шофирал, не се подчинил на разпореждане на "Пътна полиция" да спре за проверка. Явил се на следващия ден в районното управление и поради това лекият му автомобил бил дерегистриран.
Наложена е глоба с Акт за установяване на административно нарушение. Иззета е шофьорската му книжка.
Материалите са били изпратени в Софийска градска прокуратура, където трябва да преценят дали има достатъчто данни за престъпление по чл. 270 от НК.
"Този случай е поредното доказателство, че това правителство начело с неговия министър-председател и в частност - министър на вътрешните работи, не е ничие, не е наше или ваше, а се опитва да работи по прозрачен начин. Да покаже, че в МВР няма двойни стандарти, няма политици или лица, които обслужват определена партия. Не се влияем от това кой от коя партия или коалиция е", заяви министърът.
Предстои да се установи защо Божанков не се е подчинил на полицейското разпореждане, а прокуратурата сама ще прецени доколко е състоятелна неговата теза, допълни Дечев.
Подробности в прикаченото видео!
преди 1 ч. и 7 мин.
Е, да, за простосмъртите гонитба с патрулката и арест....за нашите хора, патрулката подвива опашка и на другия ден човекът сам се предава, след като се е разбрал (очистил, наспал и намерил човек?)! Как така патрулка подава сигнал и кола не спира на сигнала и патрулката подвива опашка???? Хахахха, ей министре отново покривате вашите хора и това се вижда и от Артемис II вече!
Fil_j
преди 1 ч. и 13 мин.
Този човек(Емил Дечев), трябва да е министър на МВР.
Сергей Пройчев
преди 4 ч. и 12 мин.
Тирикат момче е тоз бажанков.Явно е бил пиян на мотика наспал се е и отишъл тогава в районното.Въпросът е защо не са го чакали умните полицайчета пред тях да го хванат на калъп.
