Явор Божанков остана без шофьорска книжка заради неподчинение при полицейска проверка, съобщава Nova.
В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеша.
Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на Софийска градска прокуратура, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати.
По-късно в неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане - да спре за проверка. Книжката му е отнета за три месеца. Делото вече е в Софийска градска прокуратура.
Явор Божанков е български юрист, народен представител и председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия в България.
jeko
преди 7 ч. и 17 мин.
Ако живеехме в една нормална държава в един нормален свят. Този нямаше кой да го спре. Да го пита.Колко е часа?
Даскала1
преди 8 ч. и 47 мин.
Пияният наркоман е избягал от проверката!
Night Rider
преди 9 ч. и 18 мин.
Божанков отрепка си беше, отрепка е и днес и отрепка ще си остане.
