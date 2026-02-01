ЗАРЕЖДАНЕ...
|Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Около 4:00 часа към полицията е бил подаден сигнал, че в обекта са нахлули двама маскирани, като по предварителна информация единият е държал оръжие, съобщава БНТ.
След като заплашили служителите в магазина, те успели да вземат пари от оборота и да избягат. От полицията все още уточняват открадната сума, но вероятно става въпрос за близо 1000 евро.
Предстои да бъдат прегледани записите от охранителните камери, както в магазина, така и в района около него, с цел установяване самоличността на нападателите. Разследването по случая продължава.
