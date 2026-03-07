Clinica.bg.
Анализът на нагласите за реализация на дипломиралите се през 2025 г. от магистърските специалности "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" е на база анкетно проучване, осъществено от Кариерния център на университета.
Над 42,50 % от запитаните желаят да специализират. Най-предпочитаните специалности са по обща медицина, хирургия и детски болести. Местожителството на по-голямата част от българските дипломанти е Пловдивска област и останалите области от Южен централен район, а на чуждестранните студенти – Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Швеция и други. Делът на дипломантите, които възнамеряват да се занимават с научна дейност, е 4%, като сред предпочитаните специалности е офталмологията или научноизследователска работа във Великобритания.
През 2025 г. са получили дипломите си 182 дипломанти от специалност "Дентална медицина". Над 50% от анкетираните имат намерение да придобият специалност, допълнително обучение – 18.75%, а с научна работа биха се занимавали 10.42 на сто. Най-много са желанията за придобиване на специалност по ортодонтия и орална хирургия, следвани от парадонтология и заболявания на оралната лигавица, детска дентална медицина и лицево-челюстна хирургия. Независимо, че все още не са получили дипломите си, 75% от дипломантите на Фармацевтичния факултет вече са намерили работа като фармацевти, като 15% от тях – в област Пловдив.
Анкетирани са 66 магистър-фармацевти, обучавани на български език, и 13 – на английски език. Местожителството на по-голямата част от тях – 40,62%, е Пловдивска област, а общо 70% са от Южен централен район. Останалите дипломанти са от областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Разград, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Търговище. Реализацията на повечето от тях е в аптеки от различни вериги. Един дипломант се е реализирал в МУ-Пловдив, един – във водеща международна компания в сферата на грижата за кожата, има и работещ в сферата на клиничните проучвания.
Географският профил на реализацията е многообразен – не само областни, но малки градове и села в различни региони на България, в повечето случаи съвпадащи с местоживеенето на дипломантите. Огромен е процентът на желаещите да се реализират в България – над 90%, и само около 7 % изявяват желание да търсят възможности в чужбина. Да специализират желаят над 31% от планиращите допълнителна квалификация, 13% умуват за докторантура, допълнително обучение посочват 15%. Предпочитани специалности за по-нататъшна квалификация са най-вече Клинична фармация и Клинични проучвания, следвани от Организация и икономика на фармацевтичното производство, Анализ на лекарствата с биоанализ, Аналитична химия и Технология на лекарствените форми.
