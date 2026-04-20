Жителка на град Пловдив днес е станала свидетелка на изключително неприятна ситуация в автобус от масовия градски транспорт в града под тепетата. Ето какво сподели младата жена в социалната мрежа Фейсбук:

"Днес около 11:30 ч. в автобус №9 станах свидетел на нещо изключително неприятно.

Група от 5–6 момчета, на около 15 години, се качиха и притиснаха друго момче на същата възраст. Разстоянието, за което се случи всичко, беше едва между две спирки.

Започнаха да му искат тениската, но той отказа да им я даде. Малко преди да слязат, го дърпаха, опитвайки се да го свалят с тях, а когато не успяха – го удариха и му разцепиха веждата.

За щастие, детето е добре. Успях да му помогна и да спрем кървенето. Възпитавайте децата си!!!".