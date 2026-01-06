Временна организация на движението заради празника днес

© От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждане на литийно шествие по повод християнския празник Богоявление днес за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, с изключение на автобусите от масовия градски транспорт, по следните улици:



- ул. "Криволак", ул. "Железарска", бул. "Цар Борис III Обединител" - западно



платно от кръстовището с бул. "Шести септември" до кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий";



- бул. "Цар Борис III Обединител" - в участъка от кръстовището с бул. "Шести



септември" до кръстовището с бул. "България";



- бул. "Марица-юг"- от кръстовището с ул. "Никола Войводов" до кръстовището с



бул. "Цар Борис III Обединител".