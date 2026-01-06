ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Временна организация на движението заради празника днес
- ул. "Криволак", ул. "Железарска", бул. "Цар Борис III Обединител" - западно
платно от кръстовището с бул. "Шести септември" до кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий";
- бул. "Цар Борис III Обединител" - в участъка от кръстовището с бул. "Шести
септември" до кръстовището с бул. "България";
- бул. "Марица-юг"- от кръстовището с ул. "Никола Войводов" до кръстовището с
бул. "Цар Борис III Обединител".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив чества Богоявление
04:00 / 06.01.2026
Две нежни нови попълнения в Районен съд Пловдив
14:27 / 05.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не...
12:31 / 05.01.2026
Обмислят качване на Бетонния мост откъм Централна гара
13:43 / 05.01.2026
Близо 12 300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празницит...
12:08 / 05.01.2026
Сигнал: Инвалидната тоалетна не е по желание
16:21 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS