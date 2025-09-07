ИЗПРАТИ НОВИНА
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Автор: Данислава Вълкова 11:06Коментари (1)307
© Plovdiv24.bg
Консорциум ДЗЗД "Градски Инженеринг 2025", включващ фирмите “Главболгарстрой" АД, “ГБС - Пловдив" АД, “ГБС-Проджект" АД, ще ремонтира сградата на бившия партиен дом. Общо трима участници се конкурираха за обществената поръчка по обновяване и въвеждане на енергийни мерки на емблематичното здание на пл. "Централен", припомня Plovdiv24.bg.

9 милиона 419 хиляди лева е отделената сума за цялостния ремонт. “ПИРС-Д" ОД бе дала най-ниската предложена оферта - 9 135 039 лева,  “Акваконструкт груп" ЕООД - 9 360 000 лева. Третата - 9 409 569,60 лева е и най-високата оферта на победителя според решението на комисията по ЗОП-а, подписано от заместник-кмета Владимир Темелков.

Според целите на поръчката избраната фирма изпълнител трябва да  направи цялостна топлоизолация отвън на 12-етажната сграда, на пода и на покрива, да премахне старата и да сложи нова дограма, осветление, отоплителна и охладителна система. Предвижда се и изграждането на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди. Възложител е самият кмет Костадин Димитров.

3 942 000 лв. са осигурени от Плана за възстановяване и устойчивост, а останалите са от бюджета на общината. 

Припомняме, че преди няколко години се повдигна въпросът за събаряне на сградата и отваряне на гледката към Родопите. Тогава сериозна част от пловдивчани се обявиха “за" идеята. Проблемът е, че там се намира строителната дирекция на община Пловдив, а някои от етажите са заети и с държавни учреждения. Сградата обаче не е функционална, а е толкова тясно
©
Бившият партиен дом след ремонта
, че дори ксероксите се намират в коридорите, тъй като няма място за тях в малките стаи, предназначени за офиси.

Против разходване на обществени средства за ремонт на тази сграда се обяви и бившият кмет Иван Тотев

Решение за саниране сградата на бившия Партиен дом е безлично решение. Санирането на морално остаряла сграда, натоварваща визуално, транспортно и исторически централната част на града, е грешно решение.

10 милиона за саниране на сграда 7 000 кв./м. РЗП, неотговаряща на съвременните земетръсни норми. Нефункционална, с големи коридори и малки стаи. С действащо и все още в сила решение на Общинския съвет за премахването ѝ.







Какво са някакви си 9,5 мил.лева за ремонта, на фона на 1 милион лева на ден които ще плащаме в продължение на 13 години на турската държавна енергийна компания "Боташ" , благодарение на далновидния ни президент договорил споразумението !?!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

