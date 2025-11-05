ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|КЗК отхвърли жалбата за саниране на бившия Партиен дом в Пловдив
Антимонополистите отхвърлят жалбата с мотив, че офертата на жалбоподателя не отговаря на задължителните изисквания на възложителя. "Аква Конструкт груп" не са представили линеен календарен график за изпълнение на дейностите, както и програма за организация и изпълнение на поръчката. Двата документа са задължителни към техническото приложение. Според КЗК, този пропуск няма как да бъде отстранен впоследствие и в заключителното си становище подчертава, че изборната комисия законно е отстранила участника.
Припомняме, че в началото на септември общинска комисия определи ДЗЗД "Градски Инженеринг 2025", включващ фирмите "Главболгарстрой" АД, "ГБС - Пловдив" АД и "ГБС-Проджект" АД, за изпълнител на ремонта на бившия Партиен дом. Община Пловдив беше определила максимална прогнозна стойност на дейностите 9,419 млн. лв. В процедурата участваха консорциумът "Градски Инженеринг 2025" с оферта 9 409 569,60 лв., "ПИРС-Д" ООД предложи 9 135 039 лв., а "Аква Конструкт груп" ЕООД - 9 360 000 лв.
Обществената поръчка включва цялостна външна топлоизолация, премахване на старата дограма и поставяне на нова, подмяна на осветлението, ремонт на отоплителната и охрадителната система. Покривът трябва да се ремонтира и да се изгради фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди.
За цялостната модернизация на бившия партиен дом са предвидени 7 841 308 лв. без ДДС. Сумата 3 942 000 лв. се отпуска от държавата, от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а останалана част е съфинансиране от бюджета на общината.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шефът на борсата в Първенец показа пътя и се зарече: Сам ще запъл...
16:28 / 05.11.2025
Има присъда за смъртта на 18-годишния син на пловдивския адвокат ...
13:04 / 05.11.2025
Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голя...
13:59 / 05.11.2025
На тази дата през 1957 г. Альоша застава над Пловдив и поставя на...
12:38 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на т...
11:50 / 05.11.2025
Добри хора помогнаха на едно прекрасно момче от Пловдив
10:27 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS