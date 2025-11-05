КЗК отхвърли жалбата за саниране на бившия Партиен дом в Пловдив

© Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли жалбата срещу избора на изпълнител за ремонта на бившия Партиен дом в Пловдив. Протестът беше подаден от "Аква Конструкт груп" ЕООД, срещу решението за избран изпълнител консорциум "Градски инженеринг 2025". Ако фирмата не е доволна, може да се обърне към ВАС, предава Plovdiv24.bg.



Антимонополистите отхвърлят жалбата с мотив, че офертата на жалбоподателя не отговаря на задължителните изисквания на възложителя. "Аква Конструкт груп" не са представили линеен календарен график за изпълнение на дейностите, както и програма за организация и изпълнение на поръчката. Двата документа са задължителни към техническото приложение. Според КЗК, този пропуск няма как да бъде отстранен впоследствие и в заключителното си становище подчертава, че изборната комисия законно е отстранила участника.



Припомняме, че в началото на септември общинска комисия определи ДЗЗД "Градски Инженеринг 2025", включващ фирмите "Главболгарстрой" АД, "ГБС - Пловдив" АД и "ГБС-Проджект" АД, за изпълнител на ремонта на бившия Партиен дом. Община Пловдив беше определила максимална прогнозна стойност на дейностите 9,419 млн. лв. В процедурата участваха консорциумът "Градски Инженеринг 2025" с оферта 9 409 569,60 лв., "ПИРС-Д" ООД предложи 9 135 039 лв., а "Аква Конструкт груп" ЕООД - 9 360 000 лв.



Обществената поръчка включва цялостна външна топлоизолация, премахване на старата дограма и поставяне на нова, подмяна на осветлението, ремонт на отоплителната и охрадителната система. Покривът трябва да се ремонтира и да се изгради фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди.



За цялостната модернизация на бившия партиен дом са предвидени 7 841 308 лв. без ДДС. Сумата 3 942 000 лв. се отпуска от държавата, от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а останалана част е съфинансиране от бюджета на общината.