Крем против бръчки за 10 милиона на стар кашон в центъра на Пловдив. Вие сте луди!

© Властта в Пловдив ще решава стар проблем като само го напудри. Видяла 4 милиона лева по Плана за възстановяване и устойчивост, ще добави още повече и социалистическият цирей "Партиен дом“ щял да възкръсне.



Какво всъщност ще направим? Ще сложим грим на мумията и ще я турим на балкона да ни маха.



Планът е прост - топлоизолация, нова дограма, климатик, лампи и малка соларна електроцентрала за десет милиона лева. За да може партийната носталгия да свети екологично.



А кого го интересува, че сградата прилича на стар кашон в центъра на града и заслужава бутане или сериозна модернизация. И след 10 милиона похарчени, ксероксите на общински и държавни институции ще си останат в коридорите – за да подчертаят духа на социалистическата архитектура.



Модерен площад ли ще видим или кръпка върху кръпка. От едната страна пощата – друг цирей, от другата – кашон, омазан с крем за бръчки за 10 милиона. Вие сте луди, господа!



Местната власт е решила да похарчи луди пари за скъпи дрехи на грозното градско минало. Вместо да режем цирея, ние му слагаме пудра и го наричаме "устойчивост“.