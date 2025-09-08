ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крем против бръчки за 10 милиона на стар кашон в центъра на Пловдив. Вие сте луди!
Какво всъщност ще направим? Ще сложим грим на мумията и ще я турим на балкона да ни маха.
Планът е прост - топлоизолация, нова дограма, климатик, лампи и малка соларна електроцентрала за десет милиона лева. За да може партийната носталгия да свети екологично.
А кого го интересува, че сградата прилича на стар кашон в центъра на града и заслужава бутане или сериозна модернизация. И след 10 милиона похарчени, ксероксите на общински и държавни институции ще си останат в коридорите – за да подчертаят духа на социалистическата архитектура.
Модерен площад ли ще видим или кръпка върху кръпка. От едната страна пощата – друг цирей, от другата – кашон, омазан с крем за бръчки за 10 милиона. Вие сте луди, господа!
Местната власт е решила да похарчи луди пари за скъпи дрехи на грозното градско минало. Вместо да режем цирея, ние му слагаме пудра и го наричаме "устойчивост“.
