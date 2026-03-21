Волейболната легенда Владимир Николов е водач на листата на "Прогресивна България" в Пловдив. Днес, при стартирането на кампанията на формацията на Румен Радев, той заяви пред събралото се множество, че влиза в тази битка с "шампионска мотивация", предава репортер на Plovdiv24.bg. Ето какво каза още в речта си г-н Николов:
"Дълго време бях на терена, сега съм на сцената. Тук сме за заедно за победата! Бях изненадан от скептицизма, с които някои коментатори приеха шампионите на България - това са недостойни коментари. Какъв по-добър пример от Ивет Горанова, Данчо Йовчев, Петър Стойчев? Те и много други с пот на челото и огромни усилия са защитавали и продължават да защитават България.
Българските спортисти не са откраднали славата и парите си, както някои от нашите политически опоненти. Българските спортисти са постигнали всичко на базата на собствените си усилия, огромната работа и хората, които са им помагали. В модерния свят, в който живеем, спортът е основна част от образованието и възпитанието, защото той учи на дисциплина и трудолюбие.
Благодаря на президента Румен Радев, че ми даде възможност да бъда водач на листата на "Прогресивна България" в Пловдив. Той е любим град по много причини. Влизам в тази битка с шампионска мотивация. На пловдивчани искам да кажа – можете да разчитате на мен. Заедно ще извървим победата", заяви Владимир Николов пред препълнената зала.
© Plovdiv24.bg
Още по темата
/
Още от Институции
/
Николай Томов, НГСЕИ: Издействахме още стипендии от МК за участниците в Националния конкурс по актьорско майсторство
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пловдивският митрополит Николай прие официално за първи път новия...
19:27 / 20.03.2026
Ако видите този мъж, веднага се обадете в полицията в Пловдив
19:14 / 20.03.2026
Почти мигновено почистиха зелена площ след материал на Plovdiv24....
19:41 / 20.03.2026
Ако видите Пухчо, обадете се, собствениците го издирват
15:36 / 20.03.2026
Граждани настояват за отговори от институциите за строеж на брега...
17:23 / 20.03.2026
Разследват смъртта на 14-годишната ученичка от Пловдив
16:05 / 20.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.