Волейболната легенда Владимир Николов е водач на листата на "Прогресивна България" в Пловдив. Днес, при стартирането на кампанията на формацията на Румен Радев, той заяви пред събралото се множество, че влиза в тази битка с "шампионска мотивация", предава репортер на Plovdiv24.bg. Ето какво каза още в речта си г-н Николов:

"Дълго време бях на терена, сега съм на сцената. Тук сме за заедно за победата! Бях изненадан от скептицизма, с които някои коментатори приеха шампионите на България - това са недостойни коментари. Какъв по-добър пример от Ивет Горанова, Данчо Йовчев, Петър Стойчев? Те и много други с пот на челото и огромни усилия са защитавали и продължават да защитават България.

Българските спортисти не са откраднали славата и парите си, както някои от нашите политически опоненти. Българските спортисти са постигнали всичко на базата на собствените си усилия, огромната работа и хората, които са им помагали. В модерния свят, в който живеем, спортът е основна част от образованието и възпитанието, защото той учи на дисциплина и трудолюбие. 

Благодаря на президента Румен Радев, че ми даде възможност да бъда водач на листата на "Прогресивна България"  в Пловдив. Той е любим град по много причини. Влизам в тази битка с шампионска мотивация. На пловдивчани искам да кажа – можете да разчитате на мен. Заедно ще извървим победата", заяви Владимир Николов пред препълнената зала.