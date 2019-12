Включете се в кампанията "Коледа в кутия за обувки“

© Кампанията "Коледа в кутия за обувки“ ще донесе изненади и много радост на децата в неравностойно положение за предстоящите зимни празници. Организатор е Сдружение "TOGETHER FOR“.



Кампанията е част от вече популярна инициатива по света, а от "TOGETHER FOR“ решават да поемат предизвикателството да я осъществят в България в полза на деца от центрове за специална образователна подкрепа, деца от социално слаби семейства и сираци, на възраст от 1,5 до 18 години, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Всеки, който желае да зарадва дете за Коледа, може да го направи до 15 декември 2019 г., като следва няколко много лесни стъпки:



Изберете от сърце играчки, дрешки, лакомства и др. по своя преценка и ги поставете в кутия за обувки. Опаковайте кутията с подаръците с красива хартия, надпишете картичка, писмо или лист с празнично послание, може да поставите и Ваша снимка и задължително посочете възрастта и пола на детето, за което е предназначен подаръкът. Занесете кутията в един от предварително организираните пунктове на кампанията.



В Пловдив те се намират на:



1. Салон за красота "Меджик Стил", ул. "Георги Икономов" №2



2. Хотел "Марица" - бул. "Цар Борис Обединител" №42



3. Офис на "Сити Пропъртис" - ул."Данаил Николаев" №75, работно време: 9-17:30



За да стигнат подаръците навреме, от "TOGETHER FOR“ са привлекли доброволци, чийто брой непрекъснато се увеличава и вече ентусиастите да пренасят коледния дух и настроение са около 80.



"Изключително радостни сме, че популярността на кампанията нараства с всеки изминат ден и все повече кутии с подаръци се получават от деца от детски градини и ученици от училища. Инициативата получи подкрепата и на няколко общини в страната. Благодарим на всички участници – дарители, партньори, пунктове за събиране на подаръци и доброволци, с които реализираме заедно тази добра кауза“, сподели Ралица Харизанова - координатор "Образователни проекти“ в "TOGETHER FOR“.