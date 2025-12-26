ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Вижте мотивите на съда за Аднан Юсеинов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:30Коментари (0)163
© Plovdiv24.bg
Върховният касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена 8-годишна присъда, постановена от Окръжен съд – Пловдив спрямо Аднан Юсеинов. Той е признат за виновен в това, че на 12. 12. 2022 г. на главен път Пловдив - Свиленград, обл. Пловдив, при управляване на моторно превозно средство - лек автомобил "БМВ 750Д“, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост, след като е навлязъл в платното за отсрещно движение, блъснал се в идващо такси и причинил смъртта на двама мъже. Той е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 години.

Недоволни от наказанието, частните обвинители и защитника на подсъдимия, са обжалвали решението на Пловдивския апелативен съд пред Върховния касационен съд.

След като е разгледал делото по същество ВКС е отхвърлил жалбите като неоснователни.

На първа инстанция делото е разгледано по съкратената процедура, след като подсъдимият е признал изцяло фактите от обвинителния акт.

ВКС се солидаризира с пловдивските магистратите относно извода, че по време на пътнотранспортното произшествие подсъдимият не е страдал от Болестта на Хънтингтън . Това е доказано от съдебномедицинска експертиза от невролог, психиатър и съдебен медик, както и от повторна експертиза. Причината за навлизането в насрещната лента на автомобила на подсъдимия е отклоняване на вниманието на водача, а не загуба на контрол върху управлението заради висока скорост и болестта му.

ВКС приема, че размера на наложеното на подсъдимия наказание "лишаване от свобода“ е правилно определено.


Още по темата: общо новини по темата: 23
09.12.2025 »
05.06.2025 »
15.04.2025 »
24.02.2025 »
18.11.2024 »
18.01.2024 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Стана ясна причината за смъртта на починалия днес мъж в центъра н...
16:55 / 26.12.2025
Удар между мерцедеси в Пловдив вдигна на крак полицията
16:05 / 26.12.2025
Шест фирми в конкуренция за ремонт на млечна кухня в Пловдив
15:51 / 26.12.2025
В пловдивски квартал подменят стара канализация на 50 години и из...
15:41 / 26.12.2025
МВР - Пловдив: На 55 е мъжът, намерен мъртъв
15:19 / 26.12.2025
В Пловдив: Апетитен парцел на "Гладстон" е обявен за продан
12:55 / 26.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Двама загинали на един от изходите на Пловдив
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: