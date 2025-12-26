Вижте мотивите на съда за Аднан Юсеинов

© Plovdiv24.bg Върховният касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена 8-годишна присъда, постановена от Окръжен съд – Пловдив спрямо Аднан Юсеинов. Той е признат за виновен в това, че на 12. 12. 2022 г. на главен път Пловдив - Свиленград, обл. Пловдив, при управляване на моторно превозно средство - лек автомобил "БМВ 750Д“, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост, след като е навлязъл в платното за отсрещно движение, блъснал се в идващо такси и причинил смъртта на двама мъже. Той е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 години.



Недоволни от наказанието, частните обвинители и защитника на подсъдимия, са обжалвали решението на Пловдивския апелативен съд пред Върховния касационен съд.



След като е разгледал делото по същество ВКС е отхвърлил жалбите като неоснователни.



На първа инстанция делото е разгледано по съкратената процедура, след като подсъдимият е признал изцяло фактите от обвинителния акт.



ВКС се солидаризира с пловдивските магистратите относно извода, че по време на пътнотранспортното произшествие подсъдимият не е страдал от Болестта на Хънтингтън . Това е доказано от съдебномедицинска експертиза от невролог, психиатър и съдебен медик, както и от повторна експертиза. Причината за навлизането в насрещната лента на автомобила на подсъдимия е отклоняване на вниманието на водача, а не загуба на контрол върху управлението заради висока скорост и болестта му.



ВКС приема, че размера на наложеното на подсъдимия наказание "лишаване от свобода“ е правилно определено.