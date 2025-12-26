ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте мотивите на съда за Аднан Юсеинов
Недоволни от наказанието, частните обвинители и защитника на подсъдимия, са обжалвали решението на Пловдивския апелативен съд пред Върховния касационен съд.
След като е разгледал делото по същество ВКС е отхвърлил жалбите като неоснователни.
На първа инстанция делото е разгледано по съкратената процедура, след като подсъдимият е признал изцяло фактите от обвинителния акт.
ВКС се солидаризира с пловдивските магистратите относно извода, че по време на пътнотранспортното произшествие подсъдимият не е страдал от Болестта на Хънтингтън . Това е доказано от съдебномедицинска експертиза от невролог, психиатър и съдебен медик, както и от повторна експертиза. Причината за навлизането в насрещната лента на автомобила на подсъдимия е отклоняване на вниманието на водача, а не загуба на контрол върху управлението заради висока скорост и болестта му.
ВКС приема, че размера на наложеното на подсъдимия наказание "лишаване от свобода“ е правилно определено.
