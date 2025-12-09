Без право на обжалване: 8 г. затвор за бизнесмена, убил с БМВ-то си двама младежи край Пловдив

© Върховният касационен съд потвърди ефективната присъда от 8 години лишаване от свобода за бизнесмена Аднан Юсеинов, убил с БМВ-то си двама младежи край Пловдив през 2022 година.



Припомняме, че през януари 2024 Окръжният съд Пловдив осъди Аднан на 12 години затвор. Мъжът се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт, заради тези му действия наказанието бе съкратено с 1/3 и стана 8 години. Книжката на бизнесмена бе отнета за срок от 11 години. По-късно Апелативен съд Пловдив също потвърди ефективната присъда



Близките на загиналите в катастрофата искаха максималните 15 години лишаване от свобода, а защитата на Юсеинов пледира за намаляване на наказанието.



Бизнесменът е бил брутален нарушител на пътя. Той има регистрирани 53 нарушения на Закона за движение по пътищата - 30 акта и 23 фиша. Глобите му са за най-различни нарушения - превишена скорост, навлизане в насрещното, неизпълняване на полицейско разпореждане, неправилно преминаване на прелез.



Книжката му е била отнемана два пъти, като два месеца преди фаталния удар му е била възстановена. Преди да удари таксито, блъска със 156 км/ч друга кола - отново на пътя Пловдив - Първомай при разрешени 90.



В инцидента по чудо оцеляват баща с малко дете без сериозни наранявания, но малко след това се забива челно в таксито със 135 километра в час. На място загинаха Сурай Расим и Салиф Тефик.