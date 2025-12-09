ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Без право на обжалване: 8 г. затвор за бизнесмена, убил с БМВ-то си двама младежи край Пловдив
Припомняме, че през януари 2024 Окръжният съд Пловдив осъди Аднан на 12 години затвор. Мъжът се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт, заради тези му действия наказанието бе съкратено с 1/3 и стана 8 години. Книжката на бизнесмена бе отнета за срок от 11 години. По-късно Апелативен съд Пловдив също потвърди ефективната присъда
Близките на загиналите в катастрофата искаха максималните 15 години лишаване от свобода, а защитата на Юсеинов пледира за намаляване на наказанието.
Бизнесменът е бил брутален нарушител на пътя. Той има регистрирани 53 нарушения на Закона за движение по пътищата - 30 акта и 23 фиша. Глобите му са за най-различни нарушения - превишена скорост, навлизане в насрещното, неизпълняване на полицейско разпореждане, неправилно преминаване на прелез.
Книжката му е била отнемана два пъти, като два месеца преди фаталния удар му е била възстановена. Преди да удари таксито, блъска със 156 км/ч друга кола - отново на пътя Пловдив - Първомай при разрешени 90.
В инцидента по чудо оцеляват баща с малко дете без сериозни наранявания, но малко след това се забива челно в таксито със 135 километра в час. На място загинаха Сурай Расим и Салиф Тефик.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 22
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин: Пълно безхаберие!
20:27 / 08.12.2025
Община Пловдив подписва меморандум за стратегическо партньорство
18:45 / 08.12.2025
След срутването на Бунарджика: Разкачват въздушни мрежи
20:07 / 08.12.2025
Пловдивските читалища към министър Бачев: С дълбоко безпокойство ...
15:50 / 08.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
15:21 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като с...
16:09 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS