Без право на обжалване: 8 г. затвор за бизнесмена, убил с БМВ-то си двама младежи край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:18
©
Върховният касационен съд потвърди ефективната присъда от 8 години лишаване от свобода за бизнесмена Аднан Юсеинов, убил с БМВ-то си двама младежи край Пловдив през 2022 година. 

Припомняме, че през януари 2024 Окръжният съд Пловдив осъди Аднан на 12 години затвор. Мъжът се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт, заради тези му действия наказанието бе съкратено с 1/3 и стана 8 години. Книжката на бизнесмена бе отнета за срок от 11 години. По-късно Апелативен съд Пловдив също потвърди ефективната присъда

Близките на загиналите в катастрофата искаха максималните 15 години лишаване от свобода, а защитата на Юсеинов пледира за намаляване на наказанието.

Бизнесменът е бил брутален нарушител на пътя. Той има регистрирани 53 нарушения на Закона за движение по пътищата - 30 акта и 23 фиша. Глобите му са за най-различни нарушения - превишена скорост, навлизане в насрещното, неизпълняване на полицейско разпореждане, неправилно преминаване на прелез.

Книжката му е била отнемана два пъти, като два месеца преди фаталния удар му е била възстановена. Преди да удари таксито, блъска със 156 км/ч друга кола - отново на пътя Пловдив - Първомай при разрешени 90.

В инцидента по чудо оцеляват баща с малко дете без сериозни наранявания, но малко след това се забива челно в таксито със 135 километра в час. На място загинаха Сурай Расим и Салиф Тефик.


05.06.2025 Потвърдено: 8 години затвор за бизнесмен
15.04.2025 "Болест на Хънтингтън" и нагли адвокати не спасиха бизнесмена, убил двама младежи до Пловдив
24.02.2025 Бизнесмен, убил двама, не иска в затвора
18.11.2024 Тежко генетично заболяване застигнало бизнесмена, убил двама с БМВ-то си край Пловдив
18.01.2024 Бизнесмен влиза в затвора заради инцидент край Пловдив!
18.01.2024 Бизнесменът, убил двама млади край Пловдив - 53 нарушения, 2 пъти с отнета книжка, блъснал баща и дете със 156 км/ч
Пловдивчанин: Пълно безхаберие!
20:27 / 08.12.2025
Община Пловдив подписва меморандум за стратегическо партньорство
18:45 / 08.12.2025
След срутването на Бунарджика: Разкачват въздушни мрежи
20:07 / 08.12.2025
Пловдивските читалища към министър Бачев: С дълбоко безпокойство ...
15:50 / 08.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
15:21 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като с...
16:09 / 08.12.2025

Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
12:15 / 08.12.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
