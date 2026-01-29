ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте какво откри полицията в колата на таксиметров шофьор в Пловдив
Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева.
Окръжен съд – Пловдив прие, че по делото са събрани достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение обвиняемият Д. Д. да е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, както и счете, че няма опасност от укриване, но е налице опасност от извършване на престъпление.
Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 05.02.2026 г. от 10.00 ч.
