Вижте какво откри полицията в колата на таксиметров шофьор в Пловдив

© Plovdiv24.bg Архив Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка задържане под стража спрямо 44-годишния Д. Д., обвинен в това, че на 26.01.2026 г. в Пловдив, без надлежно разрешително, в таксиметров автомобил и в дома си е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана с общо тегло 123,827 гр., кристали /метамфетамин/ с общо тегло 122,637 грама, амфетамин с общо тегло 51,554 грама и кокаин с общо тегло 4,897 грама - престъпление по чл. 354а ал.1 от НК.



Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева.



Окръжен съд – Пловдив прие, че по делото са събрани достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение обвиняемият Д. Д. да е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, както и счете, че няма опасност от укриване, но е налице опасност от извършване на престъпление.



Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 05.02.2026 г. от 10.00 ч.