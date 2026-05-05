Община Пловдив и ОФ "Пловдив 2019“ отправят покана към всички граждани за официалното откриване на велосезона, което ще започне с голямо шествие на 10 май от площада на Епископската базилика. Събитието е обвързано със зрелищния официален старт на третия етап от легендарната обиколка Giro d’Italia, веднага след който ще потеглят и пловдивските любители на колоезденето, информира Plovdiv24.bg.

Програмата включва преминаване по маршрут, обхващащ бул. "Цар Борис III Обединител“ и бул. "България“, като крайната точка е спортната зала на Пловдивския университет.

Участниците ще имат възможност да се включат в разнообразни игри и да се борят за атрактивни награди. На финала ще бъдат раздадени 20 чисто нови велосипеда и допълнителни изненади.

Желаещите могат да се запишат предварително на сайта www.velo-plovdiv.eu от 6 май или на място в деня на събитието от 11:00 часа.