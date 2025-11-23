© виж галерията Район "Северен“ продължава премахването на излезли от употреба автомобили, съобщиха оттам.



Информация за действия по премахване на излезли от употреба МПС – октомври/ноември 2025 г.



В периода 17 октомври – 18 ноември 2025 г. на територията на район "Северен“ беше проведена поредната акция по установяване и премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).



Резултати от акцията:



Репатрирани: 9 автомобила



Облепени с уведомления: 46 автомобила



Преместени или преминали ГТП: 18 автомобила



От началото на 2025 г. до момента:



Облепени общо 256 автомобила на територията на района.



Районна администрация "Северен“ продължава системните действия по контрол и репатриране на излезли от употреба автомобили.



Целта е:



освобождаване на паркоместа



опазване на обществения ред



намаляване на вредните емисии в околната среда



Призовават се собствениците на автомобили, които не са в движение, да ги премахват своевременно или да ги въвеждат в експлоатация, за да се избегнат административни мерки.



Сигнали за излезли от употреба МПС:



info@severen.plovdiv.bg



032/901 164



032/901 199 — отдел "Екология и чистота“.