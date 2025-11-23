ИЗПРАТИ НОВИНА
Вдигнаха 256 автомобила в северната част на Пловдив
19:25
©
виж галерията
Район "Северен“ продължава премахването на излезли от употреба автомобили, съобщиха оттам.

Информация за действия по премахване на излезли от употреба МПС – октомври/ноември 2025 г.

В периода 17 октомври – 18 ноември 2025 г. на територията на район "Северен“ беше проведена поредната акция по установяване и премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Резултати от акцията:

Репатрирани: 9 автомобила

Облепени с уведомления: 46 автомобила

Преместени или преминали ГТП: 18 автомобила

От началото на 2025 г. до момента:

Облепени общо 256 автомобила на територията на района.

Районна администрация "Северен“ продължава системните действия по контрол и репатриране на излезли от употреба автомобили.

Целта е:

освобождаване на паркоместа

опазване на обществения ред

намаляване на вредните емисии в околната среда

Призовават се собствениците на автомобили, които не са в движение, да ги премахват своевременно или да ги въвеждат в експлоатация, за да се избегнат административни мерки.

Сигнали за излезли от употреба МПС:

info@severen.plovdiv.bg

032/901 164

032/901 199 — отдел "Екология и чистота“.


