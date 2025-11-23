ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вдигнаха 256 автомобила в северната част на Пловдив
Информация за действия по премахване на излезли от употреба МПС – октомври/ноември 2025 г.
В периода 17 октомври – 18 ноември 2025 г. на територията на район "Северен“ беше проведена поредната акция по установяване и премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).
Резултати от акцията:
Репатрирани: 9 автомобила
Облепени с уведомления: 46 автомобила
Преместени или преминали ГТП: 18 автомобила
От началото на 2025 г. до момента:
Облепени общо 256 автомобила на територията на района.
Районна администрация "Северен“ продължава системните действия по контрол и репатриране на излезли от употреба автомобили.
Целта е:
освобождаване на паркоместа
опазване на обществения ред
намаляване на вредните емисии в околната среда
Призовават се собствениците на автомобили, които не са в движение, да ги премахват своевременно или да ги въвеждат в експлоатация, за да се избегнат административни мерки.
Сигнали за излезли от употреба МПС:
info@severen.plovdiv.bg
032/901 164
032/901 199 — отдел "Екология и чистота“.
