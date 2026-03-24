Автор: Диана Бикова 11:52 11:52 424 424

Модерна четириетажна жилищна сграда ще бъде построена в сърцето на Пловдив – на пл. "Централен“, научи Plovdiv24.bg. Дълги години парцелът на ул. "Гладстон“ № 6 пустееше и се беше превърнал в язва, от която всички се възмущаваха и извръщаха глава. Съвсем скоро тук ще започне строителство.



Парцелът е собственост на пловдивската компания "Пи Билдинг 2020“ ЕАД с прокуристи Вероника Иванова и инж. Иван Иванов, която строи бутикови кооперации под логото Verona Residence. За обекта има издадено и влязло в сила разрешение за строеж, което позволява на инвеститорите да стартират изграждането на сградата. Автор на проекта е архитект Румяна Пройкова, която е проектирала някои от знаковите исторически обекти в Пловдив.



"Това е застроително петно, намиращо се на емблематично място за Пловдив - срещу градината и до площада, които са паметници на културата от национално значение“ – разказа арх. Пройкова.



Бъдещата сграда ще бъде в пълна хармония с околните здания. Съвременна, в същото време без да плагиатства пластична декорация, но с присъствие на определени архитектурни елементи: корнизи, колони, декорации, с които се пресъздава следосвобожденската архитектура.



Обектът е характерен с това, че е в непосредствена близост от изток с къщата на доктор Братанов, обявена за паметник на културата от местно значение заради фасадата си, а от север е сградата на общината, която е паметник на културата от национално значение.



Новата сграда ще има три лица, тъй като е проектиран ъглов елемент чрез еркерно издадени балкони и козирка. Хоризонталът е подчертан с решетъчни парапети, а във вертикал по фасадата има осъвременени пиластри. "За мен беше удоволствие да проектирам тази сграда и благодаря на инженер Иван Иванов за визуализациите“, каза арх. Пройкова.



Откритата в имота археология с решение на НИНКН и РАМ ще бъде съхранена чрез засипване по установения и координиран от конструкторите начин. Находките са без експозиционна стойност. Експертната комисия дава становище, че освобождава терена за реализиране на инвестиционния проект. Откритият мраморен архитектурен елемент – страница на врата, ще бъде съхранен и експониран в лапидарна или музейна среда, посочен и уточнен в договора между РАМ и инвеститорите.



Особеност на бъдещата сграда е голямата близост до подземния тунел на ул. "Гладстон“, но регулацията й е доста навътре и няма да има конструктивно съприкосновение с него. Друг важен момент е, че чисто градоустройствено до обекта няма предвиден автомобилен достъп и ще бъде само пешеходен за живущите, но за времето на строителните дейности има одобрен автомобилен достъп.



Функционалното разпределение включва подземно ниво, партер, който е предвиден за заведение, три жилищни етажа, на които ще има по 2 апартамента с площ от 130 до 160 кв. м. Подпокривното пространство ще е обособено като едно жилище, обрамчено с балкон. Предвиден е и асансьор.



Арх. Пройкова споделя, че най-голямото предизвикателство при проектирането на този обект безспорно е била визията. Да е нещо различно, но в същото време да подава ръка, да има собствено присъствие и излъчване. Фасадата е решена в стила на сградите с марката Verona Residence, подобна на възстановената в съседство къща "Куцоглу“ на ул. "Гладстон“ 12. Тази сграда получи Годишната награда за строителство, архитектура и дизайн за 2024 г., каза инж. Иванов. В екип с арх. Румяна Пройкова фирма "Пи Билдинг 2020“ ЕАД е построила над 10 сгради.



"С архитект Пройкова работим много години. Заедно сме допринесли много за архитектурата в централната част на града. Нашата поредна мисия е сградата срещу пощата на главната. Амбицията ни е бъдещият обект, който ще стартираме съвсем скоро, да наскочи сегашния, за който имаме награда. Целта ни е да направим нещо добро за града, нещо, което да допринесе за по-добра визия на централната част“ – каза Иванов.



Предизвикателството да се дава старт на нещо, което досега не се е случило е движещата сила за Вероника Иванова.



"Ние бяхме първите, които допринесохме за новия облик на тютюневите складове в Пловдив със сградата на ул. "Иван Вазов“ № 33, която стана емблематична. Нашата мисия е да възстановим донякъде стари сгради или да направим стари нови сгради. Да им дадем нов дух и предназначение“ – сподели бизнес дамата.



Plovdiv24.bg ще продължава да следи развитието на строителните дейности на обекта.