Терен в историческото сърце на Пловдив се подготвя за жилищно застрояване. Ограденият имот е част от античния Форум/Агора на Филипопол (историческа зона Филипопол-Тримонциум-Пловдив) и парцелът е със статут на групов археологически паметник.

Теренните проучвания в него са приключени отдавна и археологията е покрита с платна за защита от атмосферни влияния. По информация на Plovdiv24.bg e задействана административната процедура за издаване на необходимите строителни разрешения.

За новия строеж на гърба на сградата на община Пловдив и на броени метри от археологическия обект Форум Запад съобщихме преди шест години. Тогава собственик на имота е фирма "Йоана Акинита" ООД на Теохарис Папаманолис. Разкопките са започнати през 2006 г., с разрешение на Археологическия музей при БАН. Проучването обаче е замразено заради спиране на финансирането от инвеститора.

В продължение на 13 години обектът е бил сметище, след което НИНКН издава ново разрешение за продължаване на разкопките. Те са извършени от археолозите Мая Мартинова и Биляна Груева, съгласно договор между фирма "Йоана Акинита" ООД и РАМ - Пловдив от 3 октомври 2019 г. В споразумението са описани конкретните дейности, а именно: спасителни археологически разкопки, графично фотодокументиране, опазване на откритата археология. 

Две години по-късно експертна комисия приема доклада от извършените спасителни археологически проучвания. Заключението е, че теренът се освобождава за реализиране на инвестиционен проект при спазване на определени условия. В имота е открита част от северозападния ъгъл на сграда от градския площад (Агора) и експертите указват разкритите структури да бъдат засипани под наблюдение на археолозите-проучватели, тъй като нямат експозиционна стойност към онзи момент.

Откритият мраморен архитектурен елемент – страница на врата, трябва да бъде съхранен и експониран в лапидарна или музейна среда. В становището се казва, че всички нови изкопни работи в имота трябва да се извършват под наблюдение на археолозите проучватели, а инвестиционният проект е необходимо да се съгласува с НИНКН/МК.

През 2024 г. имотът е придобит от пловдивската компания "Пи Билдинг 2020" ЕАД с прокурист Вероника Иванова. Засега не е ясно как ще изглежда новата сграда. По информация на Plovdiv24.bg проектант на обекта е арх. Румяна Пройкова.

Очаквайте продължение!