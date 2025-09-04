© виж галерията Въвеждането на еврото ще улесни е-управлението, трансграничните плащания, ще подобри административните услуги и ще осигури прозрачност и съвместимост между българските и европейските институции. Това заяви в Пловдив министърът на електронното управление Валентин Мундров при откриването на информационна среща за въвеждането на еврото в България. Министърът акцентира, че МЕУ поддържа и публична електронна платформа, която отчита напредъка на отделните администрации, като към днешна дата той е над 97 %.



Мундров подчерта ключовата роля на Министерството на електронното управление, която включва координацията и контрола по осъществяване на готовността на информационните системи в държавната и местната администрация с цел да бъде осигурен плавен преход към новата валута.



Министерството на електронното управление провежда хоризонтални политики и подпомага всички процеси на дигитална трансформация на административните органи, каза още той и припомни, че още миналата година съвместно с администрациите са идентифицирани информационни им системи, които обработват финансова информация. Изготвихме Методика за тяхното своевременно адаптиране, съгласно изискванията за въвеждане на еврото в България, допълни Валентин Мундров.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.