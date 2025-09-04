ЗАРЕЖДАНЕ...
|Валентин Мундров: Въвеждането на еврото в България ще улесни електронното управление
Мундров подчерта ключовата роля на Министерството на електронното управление, която включва координацията и контрола по осъществяване на готовността на информационните системи в държавната и местната администрация с цел да бъде осигурен плавен преход към новата валута.
Министерството на електронното управление провежда хоризонтални политики и подпомага всички процеси на дигитална трансформация на административните органи, каза още той и припомни, че още миналата година съвместно с администрациите са идентифицирани информационни им системи, които обработват финансова информация. Изготвихме Методика за тяхното своевременно адаптиране, съгласно изискванията за въвеждане на еврото в България, допълни Валентин Мундров.
