Изборният ден в Пловдив преминава спокойно и без сериозни нарушения. Право на глас имат около 303 хиляди души, като към момента струпвания на хора има само на отделни места. Малко избиратели са срещнали затруднения при гласуването.

Проблем е възникнал и в две секции, разкрити в частни болници в Пловдив, където бюлетините са свършили още преди обяд. Това е наложило гласуването да бъде спряно за 2–3 часа, докато бъдат доставени нови бюлетини. Според председателя на 16-та РИК в едната болница реален недостиг не е имало, а комисията е реагирала предпазливо.

Председателят на една от болничните секции Златомир Стамболов обясни пред Plovdiv24.bg, че още към 10:30 ч. са подали сигнал до РИК и общината, след като са видели, че бюлетините намаляват.

До 12:00 ч. те вече били изчерпани и се е наложило да връщат хора, включително трудноподвижни пациенти.

След многократни сигнали, включително до ЦИК, проблемът е бил решен