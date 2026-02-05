В Пловдивско арестуваха шофьор отказал кръвна проба, бил неадекватен зад волана

© БГНЕС Шофьор под въздействие на наркотици бе засечен вчера по обяд в село Марково. Около 12 ч., при рутинна проверка от екип на Първо РУ, 40-годишният мъж бил установен в неадекватно състояние зад волана на лек автомобил "Ауди“.



Последвалият тест с драг чек реагирал положително, а водачът отказал да даде кръвна проба за лабораторно изследване.



В рамките на започнатото бързо производство той бил задържан за едно денонощие.