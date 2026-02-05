ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдивско арестуваха шофьор отказал кръвна проба, бил неадекватен зад волана
Последвалият тест с драг чек реагирал положително, а водачът отказал да даде кръвна проба за лабораторно изследване.
В рамките на започнатото бързо производство той бил задържан за едно денонощие.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Арх. Петров се завръща като директор на НИНКН?
16:38 / 05.02.2026
Само 5 години за касапница с трима починали и един тежко ранен
16:32 / 05.02.2026
Кметът на Пловдив отиде при Тръмп на молитвената закуска
15:00 / 05.02.2026
Адвокат: Дано в Пловдив моралът на козметички, фризьорки и масажи...
12:58 / 05.02.2026
Обявиха наново поръчката за камери за зоните с ниски емисии в Пло...
14:09 / 05.02.2026
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на кул...
15:34 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS