В Пловдив започва Дефиле на младото вино

Започва 17-то издание на фестивала "Дефиле на младото вино". То ще бъде открито по традиция с Дионисиево шествие, което тръгва в 13,30 ч. от площада пред общината, придружено от ансамбъл "Тракия".



Официалният старт ще бъде даден в 14 ч. на ул. "Съборна“, където Бог Дионис ще отвори първата бъчва младо вино.



В 17 възрожденски къщи на Стария Пловдив ще се представят 62-ма участници, от тях 46 са винарски изби, а 16 са производители на храни.



Новите участници тази година са девет. На различни места – музеи, галерии, културни центрове, хотели и ресторанти – винопроизводителите ще представят реколта 2025, а занаятчийските производители ще предложат сирена, месни деликатеси, сладкиши и други гурме изкушения.