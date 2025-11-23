© Plovdiv24.bg виж галерията Ден след новината, че България вече е част от европейските винени маршрути - в Пловдив беше открито 17-ото издание на "Дефиле на младото вино“. 17 възрожденски къщи в Стария град приемат посетители от цялата страна, за да опитат "напитката на боговете“.



Тази година посетителите са рекорден брой.



"46 винарски изби, 16 производители на храни сме разположили в 17 къщи на Стария град. Вчера имаше посещение, което се равнява по брой на миналогодишното рекордно – но общо за трите дни. Така че сега ще има нов рекорд“, разказва пред бТВ Любозар Фратев е, организатор през всички тези години на дефилето.



В Пловдив има 13 винарски изби, които са част от винените маршрути.



Само преди месец и половина в града се проведе и Световната конференция за винен туризъм.



За ползите от виното ни разказа нутриционистът Мария Бечева.







"Червеното вино е по-полезно, особено младото. То съдържа високи нива на антиоксиданти и ресвератрол, има много полифеноли - те съдържат 10 хиляди пъти по-силни антиоксидантни и антистареещи качества, в сравнение с витамин Е“, обясни тя.



"Ако човек иска да бъде вечно млад, трябва да пие по една чаша червено вино с храна всеки ден“, заключи тя.