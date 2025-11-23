ИЗПРАТИ НОВИНА
Рекорден брой посетители на "Дефиле на младото вино" в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:56Коментари (0)339
© Plovdiv24.bg
Ден след  новината, че България вече е част от европейските винени маршрути - в Пловдив беше открито 17-ото издание на "Дефиле на младото вино“. 17 възрожденски къщи в Стария град приемат посетители от цялата страна, за да опитат "напитката на боговете“.

Тази година посетителите са рекорден брой.

"46 винарски изби, 16 производители на храни сме разположили в 17 къщи на Стария град. Вчера имаше посещение, което се равнява по брой на миналогодишното рекордно – но общо за трите дни. Така че сега ще има нов рекорд“, разказва пред бТВ Любозар Фратев е, организатор през всички тези години на дефилето.

В Пловдив има 13 винарски изби, които са част от винените маршрути.

Само преди месец и половина в града се проведе и Световната конференция за винен туризъм. 

За ползите от виното ни разказа нутриционистът Мария Бечева.

 

"Червеното вино е по-полезно, особено младото. То съдържа високи нива на антиоксиданти и ресвератрол, има много полифеноли - те съдържат 10 хиляди пъти по-силни антиоксидантни и антистареещи качества, в сравнение с витамин Е“, обясни тя.

"Ако човек иска да бъде вечно млад, трябва да пие по една чаша червено вино с храна всеки ден“, заключи тя.


