|Рекорден брой посетители на "Дефиле на младото вино" в Пловдив
Тази година посетителите са рекорден брой.
"46 винарски изби, 16 производители на храни сме разположили в 17 къщи на Стария град. Вчера имаше посещение, което се равнява по брой на миналогодишното рекордно – но общо за трите дни. Така че сега ще има нов рекорд“, разказва пред бТВ Любозар Фратев е, организатор през всички тези години на дефилето.
В Пловдив има 13 винарски изби, които са част от винените маршрути.
Само преди месец и половина в града се проведе и Световната конференция за винен туризъм.
За ползите от виното ни разказа нутриционистът Мария Бечева.
"Червеното вино е по-полезно, особено младото. То съдържа високи нива на антиоксиданти и ресвератрол, има много полифеноли - те съдържат 10 хиляди пъти по-силни антиоксидантни и антистареещи качества, в сравнение с витамин Е“, обясни тя.
"Ако човек иска да бъде вечно млад, трябва да пие по една чаша червено вино с храна всеки ден“, заключи тя.
