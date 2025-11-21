© Plovdiv24.bg виж галерията Изненадващият дъжд не спря Дионис да отвори първата бъчва с младо вино в Пловдив. Преди минути се проведе традиционното Дионисиево шествие по повод Дефилето на младото вино. Заместник-кметът по транспорт Александър Държиков, Любозар Фратев и Дионис преминаха пред Главната, съпроводени от ансамбъл "Тракия", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



С музика и танци всички участници допринесоха за доброто настроение на пловдивчани и гости на града и смело потеглиха към Стария град, където бе кулминацията на откриването.



Въпреки изненадващия дъжд ансамбъл "Тракия" изви хоро пред стълбите на Каменица, а Дионис гордо го оглави.



Кметът на Пловдив Костадин Димитров сподели на тържествената церемония, че градът става все по-жив благодарение на такива събития.



"Популяризирането на българското вино и кухня ще доведе повече туристи в нашия град", заяви той.



Участниците в "Дефиле на младото вино" 2025 г. са 62, сред които най-добрите производители на вина и вкусни храни. В 17 възрожденски къщи на Стария Пловдив ще се представят 62-ма участници, от тях 46 са винарски изби, а 16 са производители на храни.



Новите участници тази година са девет. В музеи, галерии, културни центрове, хотели и ресторанти, винопроизводителите ще представят реколта 2025, а занаятчийските производители ще предложат сирена, месни деликатеси, сладкиши и други гурме изкушения.



