ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Дъжд от вино ще се лее в Пловдив
С музика и танци всички участници допринесоха за доброто настроение на пловдивчани и гости на града и смело потеглиха към Стария град, където бе кулминацията на откриването.
Въпреки изненадващия дъжд ансамбъл "Тракия" изви хоро пред стълбите на Каменица, а Дионис гордо го оглави.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров сподели на тържествената церемония, че градът става все по-жив благодарение на такива събития.
"Популяризирането на българското вино и кухня ще доведе повече туристи в нашия град", заяви той.
Участниците в "Дефиле на младото вино" 2025 г. са 62, сред които най-добрите производители на вина и вкусни храни. В 17 възрожденски къщи на Стария Пловдив ще се представят 62-ма участници, от тях 46 са винарски изби, а 16 са производители на храни.
Новите участници тази година са девет. В музеи, галерии, културни центрове, хотели и ресторанти, винопроизводителите ще представят реколта 2025, а занаятчийските производители ще предложат сирена, месни деликатеси, сладкиши и други гурме изкушения.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се прев...
12:52 / 21.11.2025
Бащи протестираха в Пловдив
12:57 / 21.11.2025
В Пловдив вече има още една атракция без аналог на Балканите
12:23 / 21.11.2025
Професор от еврейски произход: Скандална група е поканена в Пловд...
10:27 / 21.11.2025
Седмица на грамотността и творчеството в СУ "Никола Вапцаров"
10:26 / 21.11.2025
Трагедията в Пловдив от днес: Няма данни за насилие
10:30 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS