|В Пловдив закопчаха с белезници шофьори
Извършили са и 208 проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. Предприели са необходимите действия по 36 сигнала за настъпили пътнотранспортни произшествия, 32 от които с материални щети и 4 с пострадали участници.
През тези денонощия в районни управления на дирекцията са били задържани 7 водачи на моторни превозни средства. Петима от тях са били под въздействие на алкохол над 1,2 промила, един– на наркотични вещества, а друг - с отнето свидетелство за правоуправление.
В събота двама мъже, на 53 и 65 години, попаднали в ареста на Първо РУ. На бул. "Александър Стамболийски“ единият шофирал "Мерцедес“ с над 2,6 промила. На ул. "Георги Икономов“ другият предизвикал катастрофа с материални щети с управляваното "БМВ“ без регистрационни табели, а тестът му с дрегер отчел над 1,8 промила.
Още двама водачи на автомобили от същата марка били хванати пияни, със стойности на алкохол над допустимото - 35-годишен край село Мулдава и 24-годишен в Карлово. Наличие на около 2 промила в кръвта техническото средство регистрирало и при 41-годишен мъж, който се преобърнал с УТВ край жп прелез в село Златитрап.
В Първомай пък служителите на реда заловили 22-годишен да шофира "Фолксваген“ под въздействие на наркотик. Междувременно техни колеги от Дирекция "Жандармерия“, които изпълнявали задълженията си по охрана на обществения ред в малките населени места, спрели за проверка лек автомобил "Алфа Ромео“ в село Войсил. Оказало се, че колата управлява младеж на 21 години, чиято шофьорска книжка е отнета в рамките на наложено едногодишно административно наказание.
