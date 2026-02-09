ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив закопчаха с белезници шофьори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:59Коментари (0)243
© Plovdiv24.bg
Отчетът от контролната дейност на служителите от сектор "Пътна полиция“ показва, че в периода 6-8 февруари мобилните и стационарни камери, разположени на различни точки в областта, са регистрирали 784 автомобила  със скорост над разрешената. Допълнително екипите са констатирали и други 1005 нарушения на Закона за движение по пътищата, за които са издали общо 221 акта и глоби с фиш.

Извършили са  и 208 проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. Предприели са необходимите действия по 36 сигнала за настъпили пътнотранспортни произшествия, 32 от които с материални щети и 4 с пострадали участници.

През тези денонощия в районни управления на дирекцията са били задържани 7 водачи на моторни превозни средства. Петима от тях са били под въздействие на алкохол над 1,2 промила, един– на наркотични вещества, а друг - с отнето свидетелство за правоуправление.  

В събота двама мъже, на 53 и 65 години, попаднали в ареста на Първо РУ. На бул. "Александър Стамболийски“ единият шофирал "Мерцедес“ с над 2,6 промила. На ул. "Георги Икономов“ другият предизвикал катастрофа с материални щети с управляваното "БМВ“ без регистрационни табели, а тестът му с дрегер отчел над 1,8 промила.

Още двама водачи на автомобили от същата марка били хванати пияни, със стойности на алкохол над допустимото -  35-годишен край село Мулдава и 24-годишен в Карлово. Наличие на около 2 промила в кръвта техническото средство регистрирало и при 41-годишен мъж, който се преобърнал с УТВ край жп прелез в село Златитрап.

В Първомай пък служителите на реда заловили 22-годишен да шофира  "Фолксваген“ под въздействие на наркотик. Междувременно техни колеги от Дирекция "Жандармерия“, които изпълнявали задълженията си по охрана на обществения ред в малките населени места, спрели за проверка лек автомобил "Алфа Ромео“ в село Войсил. Оказало се, че колата управлява младеж на 21 години, чиято шофьорска книжка е отнета в рамките на наложено едногодишно административно наказание.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Предложиха нов данък в България
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
