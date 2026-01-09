ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив вдигат изоставени по улиците леки автомобили
"Отдел "Екология“ продължава дейностите по отношение на излезли от употреба моторни превозни средства. В началото на годината бяха принудително преместени три автомобила, след като изтече срокът от поставянето на предупредителния стикер" - каза Стойчева.
От районното кметство призовават собствениците на моторни превозни средства да се грижат отговорно за тях и навреме да преминават годишен технически преглед или да ги предават за рециклиране, ако са негодни за експлоатация. "Така ще имаме по-чиста околна среда, по-приятни междублокови пространства и повече свободни места за паркиране" - обясни Стойчева.
Сигнали за излезли от употреба МПС могат да се подават на електронна поща: signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg.
