© Още в първите работни дни на новата 2026 г. в район "Западен" започна репатрирането на изоставени по улиците леки автомобили, съобщи за Plovdiv24.bg кметицата на района Тони Стойчева.



"Отдел "Екология“ продължава дейностите по отношение на излезли от употреба моторни превозни средства. В началото на годината бяха принудително преместени три автомобила, след като изтече срокът от поставянето на предупредителния стикер" - каза Стойчева.



От районното кметство призовават собствениците на моторни превозни средства да се грижат отговорно за тях и навреме да преминават годишен технически преглед или да ги предават за рециклиране, ако са негодни за експлоатация. "Така ще имаме по-чиста околна среда, по-приятни междублокови пространства и повече свободни места за паркиране" - обясни Стойчева.



Сигнали за излезли от употреба МПС могат да се подават на електронна поща: signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg.



