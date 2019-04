В Пловдив ще се връчат българските технологични Оскари

© На 17 май 2019 г. Пловдив ще се превърне в гореща точка за първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност– See Innovation, technology and sourcing summit.



Събитието се организира от Българската аутсорсинг асоциация (БАА) в партньорство с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и община Пловдив. Пловдив е най-атрактивната аутсорсинг дестинация в България след столицата според годишния доклад за развитие на аутсорсинг индустрията за 2018 г.



"След пет много успешни конференции, посветени на развитието на сектора в България, тази година си поставихме амбициозната цел да разширим обхвата на проявата, като поканим колеги и партньори от Югоизточна Европа. Целта ни е да стимулираме развитието на цялостната екосистемата и да начертаем общи планове за налагането на региона като водеща дестинация на световната карта за развитие на високотехнологични продукти и модерни бизнес услуги.“, сподели Ивайло Славов, председател на Българската аутсорсинг асоциация.



Форумът ще събере цяло съзвездие от доказали се в световен мащаб експерти в областта на изнесените бизнес процеси и услуги и високите технологии и ще осигури платформа за представяне и дискутиране на последните тенденции и възможности за развитие на сектора.



Специален гост на събитието ще е д-р Даниел Съскинд, който ще предизвика присъстващите с мотивационната си реч на тема "Бъдещето на професиите“. Преподавател в Оксфорд и бивш главен съветник на британското правителство, д-р Съскинд е съавтор и на бестселъра "The Future of the Professions“. В книгата той изследва влиянието на технологиите и особено на изкуствения интелект върху професиите и обществото като цяло. Участията му в TED Talk за бъдещето на работните процеси са гледани повече от 1.4 милиона пъти.



Футуристът Мартин Везовски и главен дизайнер на SAP е другият специален гост на събитието. Той ще представи своята визия как можем да начертаем, изградим и вдъхновим бъдещето, в което искаме да живеем. През 2017 г. Везовски е отличен в Топ 100 на иноваторите в Германия с титлата "Софтуерен визионер“.



Технологиите са човешката еволюция и тази симбиоза между човешката изобретателност и машинната интелигентност, която Мартин нарича "Humachine", отваря нови хоризонти за човешкото въображение във време, когато терминът “сега“ никога не е бил толкова временно понятие. В конференцията ще вземат участие още над 30 български и международни лектори, като пълният им списък може да бъде видян на seeitssummit.com.



В рамките на форума за четвърти път ще бъдат връчени и българските технологични Оскари – наградите за иновации, технологии и аутсорсинг за 2019 година. В 15 категории ще бъдат отличени най-добрите компании, проекти, продукти. Ще бъде избрана софтуерна компания на годината, ще бъде отличен най-добрият работодател в сектора на технологиите, ще бъде определена най-добрата технологична бизнес сграда за годината и т.н. Авторитетно жури от международни специалисти оценява кандидатурите, а победителите ще станат ясни по време на специалната гала вечеря на 17 май. Кандидатури за наградите ще бъдат приемани до 22 април 2019 г. на awards@outsourcinginbg.com.