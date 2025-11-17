ЗАРЕЖДАНЕ...
В Пловдив се появиха първите билетчета в евро
Новите евробилети по нищо не се различават от досегашните, с изключение на цифрите. На досегашните талончета цената 1.00 лв. (б.а. - за Пловдив) е изписана с голям удебелен шрифт. На новите цифрите са по-ситни, за да се събере в пространството и цената в евро. Така вече всеки знае, че билетът за пътуване от 1.00 лв. е 0.51 евро. Както досегашните, новите също имат защитен воден знак.
Впечатление прави, че и на старите, и на новите талончета е отпечатана напълно излишна информация за маршрут, дата, час, място и отстъпка. Оставено е дори свободно място за попълване, което няма как да се случи дори в спокоен период, да не говорим за час пик.
Засега са единици линиите, в които кондукторите разполагат с билети с двойна цена. От БНБ припомнят, че периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г. За цените в евро се прилагат правилата за превалутиране и закръгляване, заложени в Закона за въвеждането на еврото.
