Жителите на ул. "Пепелаша“ ще се радват на напълно обновено междублоково пространство, като проектът е част от инвестиционната програма на район "Западен“ за тази година.

"Подменяме водопровода на ул. "Пепелаша“ като част от цялостната реконструкция на междублоковите пространства. Снимките ясно показват, че понякога най-важните неща остават невидими за нас.

Старите водопроводни тръби не само често аварират и водят до значителни разходи за ремонти, но и причиняват сериозни загуби на вода – ресурс, който всички ние заплащаме. Още по-важно е, че те доставят до домовете ни вода с влошено качество.

След ремонта четирите големи жилищни блока ще разполагат не само с обновена и удобна инфраструктура, но и с по-чиста и качествена вода", съобщи районният кмет Тони Стойчева.

Тук не е ремонтирано от повече от 60 години

Инфраструктурата тук не е ремонтирана от 1962 г., когато е изградена. Изключително лошото ѝ състояние налага цялостна реконструкция.

В рамките на предстоящите строително-ремонтни дейности ще бъдат обособени общо 129 броя паркоместа с асфалтова настилка (1650 кв. м), ще се положи нов асфалт на 2200 кв.м пътни артерии. За да се осигури достъпна среда за преминаване на хората, 960 кв. м тротоарна настилка ще бъде напълно подменена.

В строително-ремонтните работи се включват цялостна подмяна на водопровода, което ще подобри съществено качеството на водата и ще елиминира авариите. Ще се монтира нов надземен пожарен хидрант за осигуряване зоната на благоустрояване против пожар.

След завършване на ремонтните дейности на местата на премахнатата стара и болна дървесна растителност ще бъдат засадени 40 броя нови дървета и ще се извърши затревяване. Подборът на дървесните видове ще бъде съобразен със специфичните условия на градската среда и ще се заложи на устойчиви видове.

"Насочихме своите усилия към облагородяване на това място, защото то е в близост до детска градина и свързва парка на Гарнизонна фурна и ул. "Ген. Колев", чиито ремонт предстои да бъде завършен", споделя Тони Стойчева.

По думите ѝ, в близките месеци тази част от района ще придобие модерна и съвременна визия. Тя се надява за 2026 г. бюджетът да бъде значително по-голям, за да се инвестира и в други належащи обекти.