"Като практическа помощ за хората подготвихме джобна преизчислителна таблица, в която са посочени най-често срещаните цени от ежедневието и техните равностойности в евро. Така всеки ще може по-лесно да се ориентира в стойностите и да свикне с новата валута“, обясни районният ръководител Ангел Славов.
През следващите дни доброволци от партийната структура ще продължат да раздават преизчислителните таблици на различни локации в района. Всеки желаещ може да го получи, като се свърже с организацията чрез социалните мрежи или на място в офиса на ГЕРБ – Западен, който се намира на ул. "Йордан Гавазов“ №27.
Нашата цел е хората да преминат спокойно и информирано през промяната, като получат конкретни и достъпни решения за ежедневието си, споделиха организаторите на кампанията.
