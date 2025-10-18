© виж галерията В район "Северен" в Пловдив продължават акциите срещу изоставени автомобили!



В периода 13 септември – 17 октомври 2025 г. екипът на районната администрация проведе поредната акция за освобождаване на общински терени от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).



Резултатите:



-Репатрирани – 8 автомобила;



-Облепени с уведомления – 29 автомобила;



-16 собственици вече са преместили колите си или са минали технически преглед



От началото на годината до момента са облепени общо 217 автомобила на територията на района.



"Целта ни е да поддържаме чиста, безопасна и подредена градска среда. Изоставените коли не само заемат паркоместа, но и загрозяват облика на квартала,“ сподели кметът Венцислава Любенова.



Сигнали за излезли от употреба автомобили можете да подавате на:



032/901 164



032/901 199



info@severen.plovdiv.bg