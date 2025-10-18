ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив продължават акциите срещу изоставени автомобили!
В периода 13 септември – 17 октомври 2025 г. екипът на районната администрация проведе поредната акция за освобождаване на общински терени от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).
Резултатите:
-Репатрирани – 8 автомобила;
-Облепени с уведомления – 29 автомобила;
-16 собственици вече са преместили колите си или са минали технически преглед
От началото на годината до момента са облепени общо 217 автомобила на територията на района.
"Целта ни е да поддържаме чиста, безопасна и подредена градска среда. Изоставените коли не само заемат паркоместа, но и загрозяват облика на квартала,“ сподели кметът Венцислава Любенова.
Сигнали за излезли от употреба автомобили можете да подавате на:
032/901 164
032/901 199
info@severen.plovdiv.bg
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Приключиха археологическите проучвания на "Брезовско шосе" в Плов...
08:59 / 18.10.2025
Гражданите със специални потребности излязоха на протест
19:14 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Осъдиха частен съдебен изпълнител на 9 години затвор!
16:07 / 17.10.2025
Наркодилър бе задържан в пловдивския квартал "Столипиново"
15:07 / 17.10.2025
Кирил Налджиев коментира навлизането на изкуствения интелект в ме...
15:59 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS