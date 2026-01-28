© виж галерията Повече от половин килограм различни по вид наркотици са били иззети при две специализирани операции на служители от областната дирекция на МВР, осъществени през последните дни под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.



В момент на сделка с марихуана от екипи на отдел "Криминална полиция“ е бил задържан 29-годишен мъж, а при направен личен обиск и претърсване в жилището му са открити над 240 грама от високорисковото вещество, електронна везна и други доказателства.



Почти 124 грама от сухата зелена листна маса, подобно количество метамфетамин, около 52 грама амфетамин и близо 5 грама кокаин пък конфискували служители от Пето РУ в хода на подобна акция по залавяне на друг наркопласьор, на 44 години. Срещу двамата извършители са образувани съответно досъдебно и бързо производство по чл. 354а, ал.1 от Наказателния кодекс.



С постановления на наблюдаващите делата окръжни прокурори мъжете са били привлечени като обвиняеми, а срокът им на задържане – удължен до 72 часа.