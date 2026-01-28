ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив пресякоха незаконна дейност
В момент на сделка с марихуана от екипи на отдел "Криминална полиция“ е бил задържан 29-годишен мъж, а при направен личен обиск и претърсване в жилището му са открити над 240 грама от високорисковото вещество, електронна везна и други доказателства.
Почти 124 грама от сухата зелена листна маса, подобно количество метамфетамин, около 52 грама амфетамин и близо 5 грама кокаин пък конфискували служители от Пето РУ в хода на подобна акция по залавяне на друг наркопласьор, на 44 години. Срещу двамата извършители са образувани съответно досъдебно и бързо производство по чл. 354а, ал.1 от Наказателния кодекс.
С постановления на наблюдаващите делата окръжни прокурори мъжете са били привлечени като обвиняеми, а срокът им на задържане – удължен до 72 часа.
