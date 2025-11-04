ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив правят зимен атракцион като във Виена, Париж и Лондон
Техниката ще бъде доставена от Австрия с 20 камиона. Разтоварването и подготвителните работи ще отнемат 5 дни, след което 20 работници ще стартират същинското изграждане на парка. Планирано е монтажът, заледяването и пробите на охладителната, осветителната и озвучителните системи, на мерките за безопасност и на всички останали съоръжения да приключат до 30 ноември. Тази година ще има нови визуални изненади, томболи с награди и ледено шоу, което ще превърне Айс парк в приказно изживяване.
Пловдив съперничи на големите европейски градове като Виена, Брюксел, Париж, Прага и Лондон с притежаването на такъв зимен атракцион. Съоръжението ще бъде изградено от "АСТ Сервиз“ – представител на лидера в производството и инсталирането на ледени съоръжения в Европа AST Eis- & Solartechnik GmbH, Австрия.
Пловдивският Айс парк ще бъде построен за 1 месец. Той ще бъде разположен на пл. Централен на площ от 5 350 кв. м, от които 3 000 кв. м ще са ледено поле, включващо голяма основна пързалка и ледени алеи.
Освен перфектни условия за каране на кънки, Айс парк Пловдив, ще предложи и ледено шоу. От чисто спортна гледна точка, съоръжението ще може да се използва и от начинаещи, и от напреднали кънкьори.
Очаква се официалното откриване на Парка да бъде направено в началото на декември.
