В Пловдив правят зимен атракцион като във Виена, Париж и Лондон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:59Коментари (0)16
©
виж галерията
Стартира изграждането на Айс парк - Пловдив. Станала популярна сред гражданите и гостите на града, уникалната ледена пързалка ще предложи и тази година неповторими изживявания на всички, които спортуват забавлявайки се. Монтажните работи по Айс парк, Пловдив ще продължат до края на месец ноември 2025 г. Съоръжението ще бъде изградено максимално бързо и с минимално неудобство за хората.

Техниката ще бъде доставена от Австрия с 20 камиона. Разтоварването и подготвителните работи ще отнемат 5 дни, след което 20 работници ще стартират същинското изграждане на парка. Планирано е монтажът, заледяването и пробите на охладителната, осветителната и озвучителните системи, на мерките за безопасност и на всички останали съоръжения да приключат до 30 ноември. Тази година ще има нови визуални изненади, томболи с награди и ледено шоу, което ще превърне Айс парк в приказно изживяване.

Пловдив съперничи на големите европейски градове като Виена, Брюксел, Париж, Прага и Лондон с притежаването на такъв зимен атракцион. Съоръжението ще бъде изградено от "АСТ Сервиз“ – представител на лидера в производството и инсталирането на ледени съоръжения в Европа AST Eis- & Solartechnik GmbH, Австрия. 

Пловдивският Айс парк ще бъде построен за 1 месец. Той ще бъде разположен на пл. Централен на площ от 5 350 кв. м, от които 3 000 кв. м ще са ледено поле, включващо голяма основна пързалка и ледени алеи.

Освен перфектни условия за каране на кънки, Айс парк Пловдив, ще предложи и ледено шоу. От чисто спортна гледна точка, съоръжението ще може да се използва и от начинаещи, и от напреднали кънкьори.

Очаква се официалното откриване на Парка да бъде направено в началото на декември.


