В Пловдив осъдиха трима мъже
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:12Коментари (0)256
©
Пловдивският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и подсъдимите по НОХД №2749/2025 г. Н. П., Г. Р. и Г. К., и техните защитници, и след предложени промени от съдебния състав по чл.382 ал.5 от НПК, приети от страните, им наложи наказания както следва:

Окръжният съд наложи на подсъдимия Н. П. едно общо най-тежко наказание в размер на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим, глоба в размер на 5112,92 евро, както и го лиши от право да управлява МПС за срок от 4 години, след като го призна за виновен в това, че при условията на опасен рецидив:

1.На 25.04.2025 г. в гр. Костинброд, обл. София в съучастие като извършител с Г. К. също като извършител, без надлежно разрешително е придобил от Г. Р. високорисково наркотично вещество – кокаин с общо нето тегло 19,547 грама на стойност 6 231,58 лв. и че на същата дата в с. Стряма, обл. Пловдив в съучастие като извършител с Г. К. също като извършител, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – кокаин с общо нето тегло 19,547 грама на стойност 6 231,58 лв. – престъпление по чл.354а ал.2 т.4 вр. ал.1 вр. чл.29 ал.1 б. А и б. Б вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

2.На 25.04.2025 г. в с. Стряма, обл. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка "Опел Вектра“ след употреба на наркотични вещества – кокаин – престъпление по чл.343б ал.3 от НК.

Окръжен съд – Пловдив наложи на подсъдимия Г. Р. едно общо най-тежко наказание в размер на 1 година и 9 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим и глоба в размер на 2505,33 евро, след като го призна за виновен в това, че:

1.На 25.04.2025 г. в гр. Костинброд, обл. София без надлежно разрешително е държал с цел разпространение и е разпространил на Н. П. високорисково наркотично вещество – кокаин с нето тегло 19,547 грама на стойност 6 231,58 лв. – престъпление по чл.354а ал.1 пр.1 от НК.

2.На 26.04.2025 г. в гр. Костинброд, обл. София без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – хашиш с общо нето тегло 579,819 грама и кокаин с нето тегло 29,673 грама на обща стойност 38 883,49 лв. – престъпление по чл.354а ал.1 пр.1 от НК.

Пловдивският окръжен съд наложи на подсъдимия Г. К. наказание в размер на 1 година и 11 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание за срок от 4 години и 11 месеца и му присъди глоба в размер на 2505,33 евро.

Г. К. бе признат за виновен в това, че на 25.04.2025 г. в гр. Костинброд, обл. София в съучастие като извършител с Н. П., също като извършител, без надлежно разрешително е придобил от Г. Р. високорисково наркотично вещество – кокаин с общо нето тегло 19,547 грама на стойност 6 231,58 лв. и на същата дата в с. Стряма, обл. Пловдив в съучастие като извършител с Н. П. също като извършител, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – кокаин с общо нето тегло 19,547 грама на стойност 6 231,58 лв. – престъпление по чл.354а ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.







