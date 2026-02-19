© Plovdiv24.bg Районен съд Пловдив остави за постоянно в ареста баща и син Козменко, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Съдът счете, че има реална опасност да се укрият или да извършат друго престъпление.



По думите на съдия Русев има свидетелски показания в процеса освен за производство на платки, така и за кабели за самолети, отново с военни цели.



От свидетелските показания става ясно, че те се изнасяли за Украйна и Израел. Малко преди да чуе решението на съда, Андрей сподели:



“Аз съм управител на украинска компания. Тази компания влиза в белия бизнес. Това е висока оценка на нашата държава. Тя се определя по 3 параметри - прозрачна дейност, максимални данъци на пазара и динамика на развитието. Аз с добри намерения инвестирах парите и съм развивал бизнеса си в България и не съм имал намерение да нарушавам закона".



Решението на съдът не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.



