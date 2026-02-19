© Plovdiv24.bg Двама украински граждани са задържани при акция в Пловдив, предава Plovdiv24.bg. Тя се е провела в понеделник, 16 февруари, в жилищeн комплекс Lauta Forest на булевард "Санкт Петербург". Арестуваните са Андрей Козменко и Егор Козменко, баща и син.



Спрямо двамата е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 233, ал.1, вр. чл. 20, вр. ал.2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК - за изнасяне на изделия с двойна употреба, а именно системи, оборудване и компоненти за безпилотни летателни апарати.



